  • utorak, 25. novembar 2025.
VAŽNO OBAVEŠTENJE! Vreme je za zaštitu vodomera i cevi
Servis
0 Komentara

VAŽNO OBAVEŠTENJE! Vreme je za zaštitu vodomera i cevi

25. novembar 2025. godine

Pred nama je period niskih temperatura koje mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima. I ove sezone, podsećamo korisnike da blagovremeno i na odgovarajući način zaštite merne instrumente i cevi unutar objekata.To je jedini način da se izbegnu prekidi vodosnabdevanja u objektima, kao i troškovi za sanaciju oštećenja. Prema gradskoj Odluci o vodovodu, obaveza korisnika je da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera.

Toplotna izolacija vodomera može se postići postavljanjem preko vodomera nekog termoizolacionog materijala : stiropora, daske, staklene vune ili slame.Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama.

Takođe, važno je i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se manje, ili uopšte ne greju. Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se povremeno boravi (vikendice, prazne kuće) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.

Dvorišne česme je najsigurnije isključiti u zimskom periodu. Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža i pomoćnih prostorija koje se ne greju, trebalo bi isprazniti ili zaštititi.

Ukoliko ipak dođe do havarija usled smrzavanja vodomera i cevi, potrošači mogu to da prijave Korisničkom servisu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica na broj telefona 022/ 626 – 200.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 26. novembar
categories_image
Treće mesto za Aleksandru Kostadinović na Beogradskom polumaratonu
categories_image
Pet osoba povređeno u saobraćaju
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 25. novembar
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti | Ruma

Radovi u Glavnoj kod Grobljanske

categories_image

Hronika | Servis

Četiri nesreće u saobraćaju

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Broj zaraženih stagnira

categories_image

Servis

Registrovane tri saobraćajne nes...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt