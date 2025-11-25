VAŽNO OBAVEŠTENJE! Vreme je za zaštitu vodomera i cevi

Pred nama je period niskih temperatura koje mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima. I ove sezone, podsećamo korisnike da blagovremeno i na odgovarajući način zaštite merne instrumente i cevi unutar objekata.To je jedini način da se izbegnu prekidi vodosnabdevanja u objektima, kao i troškovi za sanaciju oštećenja. Prema gradskoj Odluci o vodovodu, obaveza korisnika je da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera.

Toplotna izolacija vodomera može se postići postavljanjem preko vodomera nekog termoizolacionog materijala : stiropora, daske, staklene vune ili slame.Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama.

Takođe, važno je i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se manje, ili uopšte ne greju. Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se povremeno boravi (vikendice, prazne kuće) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.

Dvorišne česme je najsigurnije isključiti u zimskom periodu. Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža i pomoćnih prostorija koje se ne greju, trebalo bi isprazniti ili zaštititi.

Ukoliko ipak dođe do havarija usled smrzavanja vodomera i cevi, potrošači mogu to da prijave Korisničkom servisu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica na broj telefona 022/ 626 – 200.

