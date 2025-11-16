Tovar sedativa na ležaju vozača

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 14. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj krijumčarenja gotovo 500.000 tableta psihoaktivnog leka “Bensedin“.

Tokom detaljne kontrole kabine kamiona koji je prevozio preko 11 tona papirnih kesa ka Francuskoj, na ležajevima predviđenim za odmor vozača, otkriveno je pet velikih kartonskih kutija ispunjenih sa ukupno 474.225 tableta pomenutih sedativa.

Vozač i otkriveni tovar sedativa predati su policiji u dalju nadležnost.

Izvor: carina.rs

