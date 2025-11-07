Održana konferencija za medije povodom početka rada na predstavi „Jerma“

Na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 6. novembra održana je konferencija za medije povodom početka rada na predstavi „Jerma“po tekstu Federika Garsije Lorke, u režiji Slobodana Stankovića.

Moderator konferencije bio je Stefan Tajbl, koji je najavio projekat kao jedan od najinovativnijih u tekućoj sezoni, ističući da reditelj Slobodan Stanković postavlja Lorkinu dramu kao savremenu koreodramu, u kojoj se prepliću gluma, pokret, muzika i živi zvuk na sceni.

U uvodnoj reči, Svetlana Milovanović, direktorka Pozorišta „Dobrica Milutinović“, istakla je da je ovaj projekat izuzetno važan za pozorište i grad, jer donosi novi umetnički izraz koji spaja profesionalne umetnike i institucije iz dva okruga.

-Sremska Mitrovica ovim projektom pokazuje da je pozorište živo mesto dijaloga, istraživanja i saradnje. ’Jerma’ je dokaz da klasika može da dobije savremeni, uzbudljivi oblik koji podstiče razmišljanje o društvu u kom živimo – rekla je Milovanović.

Reditelj Slobodan Stanković predstavio je koncept predstave kao spoj klasične drame i telesne muzike, u kojoj „pokret postaje jezik duše“.

-„Jerma je priča o ženskoj tišini, o želji koja se ne može izgovoriti rečima. Zato u ovoj postavci muzika i telo govore tamo gde reči prestaju – istakao je Stanković.

On je naglasio da će predstava koristiti živu muziku na sceni kao sredstvo komunikacije između likova. „Jerma, Huan i Viktor ne razgovaraju samo rečima, već zvukom. Klavir postaje njihov glas, njihov unutrašnji dijalog.“

Glumica Aleksandra Urošević, koja tumači naslovnu ulogu, otkrila je da je ova uloga zahtevna jer spaja glumu, pokret i muziku.

-„Jerma nije samo lik — ona je energija, bol, potreba za životom. U predstavi nema klasičnog dijaloga, već telesnog ritma, muzike disanja i tišine. To je ogroman izazov, ali i privilegija za svakog glumca – rekla je Urošević.

Projekat „Jerma“ nastavlja uspešnu saradnju Pozorišta „Dobrica Milutinović“ i Kulturnog centra „Pećinci“, koja ima za cilj razvoj novih scenskih formi i promociju kulturne raznolikosti.

-Ovo je primer kako regionalne institucije mogu zajedno da stvaraju umetničke projekte visokog kvaliteta, koji prevazilaze lokalne okvire – poručeno je tokom konferencije.

Premijera predstave zakazana je za 10. decembar 2025. godine, dok će prve dve reprize biti izvedene 11. i 12. decembra na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“.

Predstava nastaje u zajedničkoj produkciji Pozorišta „Dobrica Milutinović“ Sremska Mitrovica i Kulturnog centra „Pećinci“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Ministarstva kulture Republike Srbije, a uz podršku Grada Sremska Mitrovica, Opštine Pećinci, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine.

