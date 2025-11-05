  • sreda, 5. novembar 2025.
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja

5. novembar 2025. godine

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 6. i 7. novembra, u periodu od 8.00 do 19.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 14. novembra 2025. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

