  • ponedeljak, 10. novembar 2025.
Redovan pregled pešačkog mosta
Servis
0 Komentara

Gradska uprava za budžet, imovinu i investicije obaveštava građane da je u toku redovan glavni pregled pešačkog mosta Svetog Irineja, koji spaja Mačvansku i Sremsku Mitrovicu.

U okviru realizacije ovih aktivnosti, u periodu od 11. do 18. novembra 2025. godine, biće izvršena montaža skele radi pregleda vrha pilona, kotvi i zatega.

