  • četvrtak, 19. februar 2026.
Četiri saobraćajne nezgode u Sremu
Servis
0 Komentara

Četiri saobraćajne nezgode u Sremu

19. februar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Pećinaca, registrovane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene dve osobe.

