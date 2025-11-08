Novo mesto za okupljanje mladih u Kuzminu

Sa željom da vrate društveni život omladine u svoje selo pre godinu i po dana desetak omladinaca formiralo je nestranačko Udruženje omladine „Centar” Kuzmin koje ima za cilj afirmaciju omladinskih aktivnosti u seoskoj sredini, kao i unapređenje sportskog i zabavnog života mladih.

Kako kaže Stefan Mirković iz Kuzmina, koji je na osnivačkoj Skupštini izabran za predsednika ovog Udruženja, nakon skoro godinu i po dana od pokretanja ideje da kuzminska omladina dobije prostorije u kojima će se sastajati, sada je to konačno i realizovano.

-Stigli smo do trenutka da ponosno možemo reći: imamo sređen prostor gde se možemo družiti! U početku smo dobili napuštene prostorije u Domu kulture, koje smo polako počeli sređivati. Ulagali smo veliki trud, ali smo se sve vreme i lepo družili. Naučili smo zidati, gletovati, krečiti…Takođe, nije izostala ni pomoć meštana i Mesne zajednice. Sređeni su zidovi, stavljene su nove podne pločice, potpuno je renoviran sanitarni čvor, nabavljen nameštaj, televizor i ostali neophodni delovi enterijera. Paralelno sa sređivanjem prostorija, organizovali smo i društvena dešavanja u Kuzminu. Neke od njih su memorijalni turnir u malom fudbalu, turnir u basketu, rekreativni izleti na Taru i Frušku goru. Volontirali smo na takmičenju u pravljenju kotlića koje je organizovalo humanitarno udruženje „Srbi za srbe“ i na kome je učestvovalo preko 20 ekipa. Osim toga, pomagali smo i ostalim kuzminskim udruženjima koja su organizovala slične društvene događaje. Takođe, osnovali smo i ogranak udruženja “Caffe bar Centar” kako bi smo i sami mogli pribavljati novčana sredstva. Neki bi rekli da smo uspešno stigli do cilja, a ja mislim da smo uspešno stigli na pravi početak, jer imamo još velikih planova – kaže predsednik Stefan Mirković i zahvaljuje se svima koji su im pomogli.

On poziva sve mlade da im se pridruže da dele ideje i da, što je moguće više, poboljšaju društveni život mladih na selu i dodaje:

– Naravno, naša vrata su širom otvorena i za naše starije meštane jer su vaša mudrost, iskustvo i podrška neprocenjivi. Dođite da se družite, prenesete nam znanje i da zajedno negujemo duh zajedništva u Kuzminu!

U Mesnoj zajednici Kuzmin ističu da su uvek spremni da pomognu realizaciju dobrih ideja svojih meštana, pa su tako pomogli i omladini prilikom adaptacije ovog kafića.

S. Mihajlović

