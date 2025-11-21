Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. novembar

Za ponedeljak, 24. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 09:00 do 10:00 časova:
Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska broj 7a
Kuzmin od 10:30 do 11:30 časova:
Savska od br. 65-131 i 54-114
Adaševci od 12:00 do 13:00 časova:
Fruškogorska od br. 7-79 i 12a-74
Šid od 13:30 do 14:30 časova:
Arsenija Čarnojevića 79-91
Stevana Mandića 15,26
Đure Kiša 31-51
Šid od 12:00 do 14:00 časova:
Đure Jakšića od br. 1-27 i 4-26 i b.b.
Janka Veselinovića od br. 23-39
Autobuska stanica – ul. Janka Veselinovića br. 19
Filipa Višnjića br. 1a
Vase Stajića br. 2
Mlekara – ul. Đure Jakšića br. 29