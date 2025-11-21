Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. novembar

Za ponedeljak, 24. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova:

Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84

Niska broj 7a

Kuzmin od 10:30 do 11:30 časova:

Savska od br. 65-131 i 54-114

Adaševci od 12:00 do 13:00 časova:

Fruškogorska od br. 7-79 i 12a-74

Šid od 13:30 do 14:30 časova:

Arsenija Čarnojevića 79-91

Stevana Mandića 15,26

Đure Kiša 31-51

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Đure Jakšića od br. 1-27 i 4-26 i b.b.

Janka Veselinovića od br. 23-39

Autobuska stanica – ul. Janka Veselinovića br. 19

Filipa Višnjića br. 1a

Vase Stajića br. 2

Mlekara – ul. Đure Jakšića br. 29

