  • petak, 21. novembar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. novembar
Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. novembar

21. novembar 2025. godine

Za ponedeljak, 24. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova:

Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska broj 7a

Kuzmin od 10:30 do 11:30 časova:

Savska od br. 65-131 i 54-114

Adaševci od 12:00 do 13:00 časova:

Fruškogorska od br. 7-79 i 12a-74

Šid od 13:30 do 14:30 časova:

Arsenija Čarnojevića 79-91
Stevana Mandića 15,26
Đure Kiša 31-51

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Đure Jakšića od br. 1-27 i 4-26 i b.b.
Janka Veselinovića od br. 23-39
Autobuska stanica – ul. Janka Veselinovića br. 19
Filipa Višnjića br. 1a
Vase Stajića br. 2
Mlekara – ul. Đure Jakšića br. 29

