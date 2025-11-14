  • petak, 14. novembar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 17. novembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 17. novembar

14. novembar 2025. godine

Za ponedeljak, 17. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 11:00 časova:

Naselje Istok od br. 1-9 i 2-6 i br. 10
Naselje Istok: dečji vrtić, pošta
“Aman d.o.o”. – ul. Svetog Save 115
Majke Jevrosime od br. 2-60 i br. 19
Veljka Vlahovića od br. 2-4
Jožefa Marčoka br. 11

Šid od 12:00 do 14:00 časova:

Naselje Istok od br. 11-27 i 12-26 i br. 8
Omladinska br. 2
M. Antića od br. 5-7 i 2-8 i b.b.
I. Bašićevića br. 3
P. D. Letića br. 3 i b.b.
Dragutina Grčića od br. 1-13 i br. 2 i b.b.
S. Tomovića od br. 1-3 i 10-14 i br. 2 i b.b.
Veljka Vlahovića od br. 6-44
Zlatka Šnajdera od br. 1-43 i br. 6 i b.b.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

