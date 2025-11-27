  • četvrtak, 27. novembar 2025.
Najava isključenja struje za petak, 28. novembar
Najava isključenja struje za petak, 28. novembar

27. novembar 2025. godine

Za petak, 28. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Ilinci od 09:00 do 11:00 časova:

Nikole Pašića od broja 33 do 59 i broj 8
Vojvođanska od broja 31 do 105 i od 34 do 86
Šidska brojevi: 1, 6 i 12

Ilinci od 12:00 do 14:00 časova:

Nikole Pašića od br. 1-31 i 2-4
Karađorđeva od br. 3-9 i 2-30
Zmaj Jovina od br. 1-33 i 2-34
Proleterska od br. 5-73 i 2-76
Dom kulture – ul. Vojvođanska broj 1
Osnovna škola “Vuk Karadžić” – ul. Proleterska
Mesna zajednica, ambulanta – ul. Proleterska br. 2
Pošta – ul. Proleterska br. 4

