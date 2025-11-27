Najava isključenja struje za petak, 28. novembar

Za petak, 28. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Ilinci od 09:00 do 11:00 časova:
Nikole Pašića od broja 33 do 59 i broj 8
Vojvođanska od broja 31 do 105 i od 34 do 86
Šidska brojevi: 1, 6 i 12
Ilinci od 12:00 do 14:00 časova:
Nikole Pašića od br. 1-31 i 2-4
Karađorđeva od br. 3-9 i 2-30
Zmaj Jovina od br. 1-33 i 2-34
Proleterska od br. 5-73 i 2-76
Dom kulture – ul. Vojvođanska broj 1
Osnovna škola “Vuk Karadžić” – ul. Proleterska
Mesna zajednica, ambulanta – ul. Proleterska br. 2
Pošta – ul. Proleterska br. 4