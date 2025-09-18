  • četvrtak, 18. septembar 2025.
Obustava saobraćaja na ulazu u Staru Pazovu do 6. oktobra
Servis | Stara Pazova
18. septembar 2025. godine

Na putnom pravcu od Inđije ka Staroj Pazovi, Stara Pazova (ulaz u naseljeno mesto) – Stara Pazova (kružni tok), u oba smera u toku je obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji puta, sve do 6. oktobra.

Trasa preusmerenja saobraćaja se vrši od čvora (Inđija (Putinci) na državni put IIA-126 prema naselju Putinci – čvor (Putinci), zatim državnim putem IIA-127 prema naselju Golubinci – čvor (Golubinci) i dalje prema Staroj Pazovi do čvora (Stara Pazova (centar).

Trasa se odnosi na smer kretanja od Inđije ka Staroj Pazovi i obrnuto.

Izvor: JP Putevi Srbije

