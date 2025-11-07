Migranti u tovaru pšenice

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 5. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj grupe ilegalnih migranata da granicu pređu u tovaru merkantilne pšenice za ljudsku upotrebu.

Tokom detaljne kontrole kamiona koji je prevozio preko 24 tone pšenice ka Italiji, otkriveno je da se u tovarnom delu pored robe u rinfuzu nalazi i šest osoba i to: dva muškarca, dve žene, tinejdžer i 11-godišnje dete.

Nakon što su izvađeni iz tovara, svi putnici su predati policiji u dalju nadležnost.

carina.rs

