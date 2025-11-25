Memorijali Bitke na Legetu u KC Ruma

Ruma-U Velikom holu Kulturnog centra u Rumi otvorena je zanimlljiva izložba koja svedoči o tragičnoj sudbini srpskih vojnika i civila tokom i nakon Bitke na Legetu, koja se odigrala 6.septembra 1914. nadomak sela Šašinci. Izložba „Memorijali Legetske bitke 1914“ prikazuje spomeničko nasleđe u čast stradalih srpskih vojnika i civila, ali i austrougarskih vojnika. Opisuje tri memorijala-spomenik na Legetu, kosturicu na pravoslavnom groblju u Sremskoj Mitrovici i srpsko vojničko groblje u Rumi. Izložbu je organizovao SUBNOR Laćarak, a njena autorka je Gorana Lemajić, istoričarka Zavoda za zaštitu spomenika kukture Sremska Mitrovica, uz podršku Republičkog zavoda, Opštine Ruma i Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja.

