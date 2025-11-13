  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Laćarci pokazali humanost i dobrovoljno dali krv
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Laćarci pokazali humanost i dobrovoljno dali krv

13. novembar 2025. godine

Treća i poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Laćarku, za ovu godinu, organizovana je u sredu 12. novembra u prostorijama Mesne zajednice. Na humani događaj, koji je poslednjih godina neizostavan u najvećem sremskom selu, odazvala su se 32 davaoca.

-Sa ovom akcijom završavamo aktivnosti dobrovoljnog davalaštva za ovu godinu u Laćarku. Posle duge pauze od preko deset godina, u poslednje dve – tri uspeli smo ponovo da animiramo Laćarce, koji se rado odazivaju. Posebno nas raduje veliki broj mladih, kojih je i najviše na ovim akcijama. Namera je da se i u godini koja nas očekuje nastavi sa akcijama dobrovoljnog davalaštva u Laćarku – rekao je Nikola Vuić, volonter Crvenog krsta Sremska Mitrovica i jedan od organizatora akcije.

