Laćarci pokazali humanost i dobrovoljno dali krv

Treća i poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Laćarku, za ovu godinu, organizovana je u sredu 12. novembra u prostorijama Mesne zajednice. Na humani događaj, koji je poslednjih godina neizostavan u najvećem sremskom selu, odazvala su se 32 davaoca.

-Sa ovom akcijom završavamo aktivnosti dobrovoljnog davalaštva za ovu godinu u Laćarku. Posle duge pauze od preko deset godina, u poslednje dve – tri uspeli smo ponovo da animiramo Laćarce, koji se rado odazivaju. Posebno nas raduje veliki broj mladih, kojih je i najviše na ovim akcijama. Namera je da se i u godini koja nas očekuje nastavi sa akcijama dobrovoljnog davalaštva u Laćarku – rekao je Nikola Vuić, volonter Crvenog krsta Sremska Mitrovica i jedan od organizatora akcije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.