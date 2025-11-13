Konkurs za studentske stipendije

Na sajtu opštine Šid i oglasnoj tabli opštine objavljen je konkurs za dodelu stipendija za školsku 2025/2026. godinu. Konkurs je objavljen 10. novembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

O svim detaljima možete se informisati klikom na link

