  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Konkurs za studentske stipendije
Društvo | Vesti | Šid
Konkurs za studentske stipendije

13. novembar 2025. godine

Na sajtu opštine Šid i oglasnoj tabli opštine objavljen je konkurs za dodelu stipendija za školsku 2025/2026. godinu. Konkurs je objavljen 10. novembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

O svim detaljima možete se informisati klikom na link

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 2025/2026
