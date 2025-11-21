  • petak, 21. novembar 2025.
Dve osobe povređene u saobraćaju
Servis
0 Komentara

Dve osobe povređene u saobraćaju

21. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene dve osobe.

