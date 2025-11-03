  • ponedeljak, 3. novembar 2025.
Dodeljene Višnjićeve nagrade
3. novembar 2025. godine

Sinoć je u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu održana svečana akademija povodom 46.Višnjićevih dana, kada su uručene nagrade ovogodišnjim laureatima Višnjićeve nagrade.

Višnjićevu nagradu za književnost ove godine poneo je pesnik Igor Mirović. Njegovu besedu „O belegu narodne duše“ pročitala je Slavica Varničić, direktorka Narodne biblioteke „Simeon Piščević“.

Višnjićevu nagradu za mlade talente do trideset godina ponela je Dunja Košuljandić, višestruko talentovana mlada recitatorka, glumica, raskošnog literarnog i muzičkog talenta.

Višnjićevu nagradu za životno delo poneo je Radovan Raša Grčić, umetnički rukovodilac SKUD-a „Sveti Sava“, virtuoz narodne igre i pesme.

Prigodnom rečju sve prisutne pozdravio je predsednik SO Šid, Đorđe Tomić i uručio Višnjićeve nagrade, a svečanost je uveličao nastup Etno grupe „Zlatnik“ iz Beograda.

foto FB Opština Šid

