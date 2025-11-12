  • sreda, 12. novembar 2025.
Aleksandra Havran u finišu izgubila plasman u svetsko finale u trostavu
Sport | Stara Pazova
0 Komentara

Aleksandra Havran u finišu izgubila plasman u svetsko finale u trostavu

12. novembar 2025. godine

Staropazovčanka Aleksandra Havran bila je vrlo blizu svog prvog plasmana u finale na Svetskom seniorskom prvenstvu.

Havranova je danas u kvalifikacijama u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na šampionatu u Kairu zauzela 12. mesto sa 588 krugova. Samo jedan krug ju je delio od finala. Tri takmičarke plasirane od šeste do osme pozicije su u finale ušle sa 589 krugova, a Havranova je bila uspešnija od njih dve po dodatnom kriterijumu – broju unutrašnjih cenatara.

Debitantkinja na Svetskom prvenstvu je od početka bila u konkurenciji za visok plasman. Iz prvog, klečećeg stava je pogodila 197 krugova. Malo je popustila u ležećem stavu (196). U najtežem, stojećem stavu je ponovo uhvatila zamah, ali u poslednoj seriji je zabeležila najlošiji hitac, svoju jedinu „osmicu“ u kvalifikacijama i ostala pred vratima finala.

-Aleksandra Havran je danas gađala znatno bolje nego juče, kada je na rezultate u drugoj grupi eliminacije, u kojoj su bile naše predstavnice, uticao i vetar. Spomenutu osmicu je pogodila baš poslednjim, 60. hicem. Računajući na decimale, bio je to pogodak 8,8 krugova, dakle samo dva deseta dela kruga su je delila od finala – prenosi Dragan Donević, selektor za pušku.

Današnji Havranove je do sada najbolji pojedinačni plasman Srbije na SP, a kad je o ekipnom učinku reč, muška ekipa u trostavu je bila peta.

Tekst i foto: Streljački savez Srbije

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije
categories_image
Rebalansom izvršena preraspodela sredstava
categories_image
KUP PFS SREM: Penali krojili sudbinu
categories_image
U borbenoj utakmici Srem se časno oprostio od Čelejndž kupa
categories_image
Trofejni trener na klupi KK Srem
categories_image
Novi poraz odbojkašica Srema ali igra ohrabruje
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Mačvaninu i Sremcu po medalja u ...

categories_image

Sport

Rumski bokser se upisao u istoriju

categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Zlato i za Mariju Dostanić: Mitr...

categories_image

Sport

Pobeda stonotenisera „Srem...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt