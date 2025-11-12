Aleksandra Havran u finišu izgubila plasman u svetsko finale u trostavu

Staropazovčanka Aleksandra Havran bila je vrlo blizu svog prvog plasmana u finale na Svetskom seniorskom prvenstvu.

Havranova je danas u kvalifikacijama u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na šampionatu u Kairu zauzela 12. mesto sa 588 krugova. Samo jedan krug ju je delio od finala. Tri takmičarke plasirane od šeste do osme pozicije su u finale ušle sa 589 krugova, a Havranova je bila uspešnija od njih dve po dodatnom kriterijumu – broju unutrašnjih cenatara.

Debitantkinja na Svetskom prvenstvu je od početka bila u konkurenciji za visok plasman. Iz prvog, klečećeg stava je pogodila 197 krugova. Malo je popustila u ležećem stavu (196). U najtežem, stojećem stavu je ponovo uhvatila zamah, ali u poslednoj seriji je zabeležila najlošiji hitac, svoju jedinu „osmicu“ u kvalifikacijama i ostala pred vratima finala.

-Aleksandra Havran je danas gađala znatno bolje nego juče, kada je na rezultate u drugoj grupi eliminacije, u kojoj su bile naše predstavnice, uticao i vetar. Spomenutu osmicu je pogodila baš poslednjim, 60. hicem. Računajući na decimale, bio je to pogodak 8,8 krugova, dakle samo dva deseta dela kruga su je delila od finala – prenosi Dragan Donević, selektor za pušku.

Današnji Havranove je do sada najbolji pojedinačni plasman Srbije na SP, a kad je o ekipnom učinku reč, muška ekipa u trostavu je bila peta.

Tekst i foto: Streljački savez Srbije



