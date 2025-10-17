  • petak, 17. oktobar 2025.
Zadržan vozač koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nezgodu
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Zadržan vozač koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nezgodu

17. oktobar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D. K. (1955) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak – Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ovog događaja i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nezgode.

Izvor: mup.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
HITNO: Vanredna akcija davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Probijena prva cev Fruškogorskog tunela u Irigu
categories_image
MUP: Dve osobe izgubile život, oko 80 ljudi se prevozi u Opštu bolnicu
categories_image
SREMSKA MITROVICA: Prevrnuo se autobus sa radnicima fabrike HealthCare
categories_image
OŠTEĆENA VODOVODNA MREŽA: Dve ulice u Laćarku bez vode
categories_image
Pijani, drogirani i bez dozvole: Policija zaustavila osam bahatih vozača
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Za pet dana otkriveno 737 saobra...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Upešan turnir za članove Međuopš...

categories_image

Društvo

SEĆANJA KOJA NE BLEDE: SA SEDAM ...

categories_image

Kultura | Sremska Mitrovica

Koncert Dua Kumpare i Vešligaj

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt