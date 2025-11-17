Završava se rekonstrukcija parkinga kod inđijskog Kulturnog centra

Tokom rekonstrukcije parkinga u inđijskoj Železničkoj ulici izvedeni su radovi na postavljanju ivičnjaka, kanala za odvod atmosferskih voda i nasipanju tampona, nakon čega je usledilo asfaltiranje i uređenje površine.

Obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije, Javno preduzeće „Inđija put“ završava rekonstrukciju ovog parking prostora.

