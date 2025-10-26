  • nedelja, 26. oktobar 2025.
Veliko interesovanje stočara na konkursu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
Vesti | Inđija | Poljoprivreda
0 Komentara

Veliko interesovanje stočara na konkursu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

26. oktobar 2025. godine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla (junica mlečnih, kombinovanih i tovnih rasa, nazimica, ovaca i koza), koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, završen je 17. oktobra.

Prema informacijama iz Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija, ova podsticajna mera izazvala je veliko intresovanje stočara sa teritorije inđijske opštine, koji su podneli zahteve i aplicirali za podsticajne mere.

Konkurs je previđen, kako za mlade poljoprivrednike, tako i za sve ostale proizvođače, dok je maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi do tri miliona dinara. Rezultati konkursa biće poznati u narednim danima, kada Pokrajinski sekretarijat objavi imena poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na ovu subvenciju.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Posebna kancelarija za pitanja građana u Inđiji
categories_image
Penzioneri u radnoj akciji
categories_image
U toku pripreme za setvu pšenice u severnoj Mačci
categories_image
Nova cena arende u Staroj Pazovi
categories_image
Stara pečurka zatvorila vrata
categories_image
Epidemiološka situacija gripa na teritoriji Sremskog okruga
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Inđija

U najavi prva „Džipijada&#...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Oseti, Zamisli, Uradi i Podeli

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

NESTAO MITROVČANIN

categories_image

Ekonomija | Vesti

Kablovi za svetsku auto-industriju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt