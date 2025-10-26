Veliko interesovanje stočara na konkursu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla (junica mlečnih, kombinovanih i tovnih rasa, nazimica, ovaca i koza), koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, završen je 17. oktobra.

Prema informacijama iz Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija, ova podsticajna mera izazvala je veliko intresovanje stočara sa teritorije inđijske opštine, koji su podneli zahteve i aplicirali za podsticajne mere.

Konkurs je previđen, kako za mlade poljoprivrednike, tako i za sve ostale proizvođače, dok je maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi do tri miliona dinara. Rezultati konkursa biće poznati u narednim danima, kada Pokrajinski sekretarijat objavi imena poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na ovu subvenciju.

M.S.

