  • petak, 24. oktobar 2025.
Uređenje centra Bosuta
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
Uređenje centra Bosuta

24. oktobar 2025. godine

Ovih dana u Bosutu u toku su radovi na uređenju centra sela. Prva faza obuhvata kompletno uklanjanje starog betona i postavljanje novog, postavku novih klupa za sedenje i uređenje zelenih površina, što će meštanima obezbediti lepši i funkcionalniji prostor za svakodnevni boravak i druženje.

Kako kaže Mladen Mlađanović, predsednik Saveta MZ Bosut, nakon završetka ovih radova, planirano je uređenje Doma kulture, koji ima veliki značaj za društveni život meštana.

-U planu je zamena dotrajalih prozora, potpuno uređenje svlačionica za decu, kao i kompletna zamena električnih instalacija i obnova bine, što će omogućiti bolje uslove za priredbe, probe i kulturne događaje. Cilj nam je da Bosut dobije uređen centar i savremeno opremljen Dom kulture, kako bi meštani imali prostor za okupljanja i društvene aktivnosti – ističe predsednik Mladen Mlađanović.

Inicijator ovih aktivnosti je Mesna zajednica Bosut, dok radove izvodi preduzeće „Sremput“ iz Rume.

Sredstva za realizaciju obezbedio je Grad Sremska Mitrovica. Završetkom ovih projekata, Bosut će, kako najavljuju nadležni, dobiti potpuno novi izgled koji će doprineti kvalitetnijem životu u selu.

S. M.

