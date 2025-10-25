U toku pripreme za setvu pšenice u severnoj Mačci

Mačvanski ratari ovih dana užurbano rade na pripremi zemljišta za setvu pšenice. Njihova poljoprivredna mehanizacija gotovo svakodnevno može se videti po oranicama širom ovog kraja, jer sezona jesenjih radova uveliko traje. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, setva bi mogla da počne već krajem ovog meseca.

-Trenutno je aktuelna priprema zemljišta za setvu pšenice. Pre oko petnaestak dana imali smo obilnije padavine, što je sada veoma povoljno uticalo na obradu zemljišta – kaže jedan od lokalnih ratara i dodaje: s obzirom na to da je zemlja sad dovoljno vlažna, krenuli smo sa tanjiranjem, što je osnovna operacija koju sprovodimo u pripremi. Uglavnom radimo tanjiranje, jer je ono najefikasnije za ovu fazu.

Pored tanjiranja, navodi, deo ratara baca i stajsko đubrivo, a na određenim parcelama obavlja se i oranje, zavisno od potrebe i stanja zemljišta.

-U suštini, svi jesenji radovi su uveliko počeli. Skidanje kukuruza je uglavnom završeno, pa smo sada prešli na pripremu za setvu pšenice. Nakon tanjiranja, sledeća faza je đubrenje – bacamo mineralno đubrivo, odnosno takozvani „veštak“, kako bi zemljište dobilo potrebne hranljive materije za uspešan start pšenice – objašnjava naš sagovornik.

Ono što brine ratare, kao i uvek, jesu vremenske prilike. Iako su nedavne kiše poboljšale stanje zemljišta, vlaga se brzo gubi, pa je pitanje hoće li je biti dovoljno do same setve.

-Ukoliko sam dobro ispratio najavili su nove padavine, što bi nam sad zaista dobro došlo. Zemlja je već počela da gubi vlagu, i ako uskoro ne padne još kiše, mogli bismo da se nađemo u problemu. Setva pšenice u “prašinu” nije preporučljiva, jer tada ni klijanje ni nicanje neće biti zadovoljavajući. Ali, ako ne bude druge, možda ćemo morati da sejemo i u takvim uslovima. Videćemo, vreme će pokazati – kaže Mačvanin.

Kao i svake godine, postoji neizvesnost oko tačnog datuma setve, ali većina ratara, oslanjajući se na višedecenijsko iskustvo i narodnu mudrost, smatra da ne treba žuriti.

-Mi se orijentišemo po takozvanoj „petkovačkoj nedelji“, što znači da planiramo da sejemo negde oko 27. ili 28. oktobra. Po mom mišljenju, ne treba prerano počinjati. Jesen za sada jeste suva, i ako ne bude kiše, bolje je malo sačekati. Stari ljudi su govorili: „Ti mene u blato, ja tebe iz blata“ – što znači da pšenica traži vlagu – kaže poljoprivrednik.

U svakom slučaju, mačvanski ratari su spremni. Mehanizacija je na njivama, zemljište se priprema, a planovi se prave. Sada ostaje samo da se priroda još jednom pokaže kao saveznik.

D. Tufegdžić

