  • utorak, 14. oktobar 2025.
U petak umetničko veče Ivane Žigon u Šimanovcima
Kultura | Pećinci
0 Komentara

U petak umetničko veče Ivane Žigon u Šimanovcima

14. oktobar 2025. godine

Kulturni centar „Pećinci“ u saradnji sa Savetom Mesne zajednice Šimanovci i Udruženjem žena „Šimanovčanke“, uz podršku pećinačke lokalne samouprave, organizuje umetničko veče naše poznate glumice Ivane Žigon pod nazivom „Jelena – žena koje nema“.

Program će biti održan u petak, 17. oktobra, u sali Doma kulture u Šimanovcima, sa početkom u 19.00 časova.

Poetsko-scenski spektakl „Jelena – žena koje nema“ spaja poeziju, muziku i dramsko izvođenje u snažnu i emotivnu celinu, kroz koju Ivana Žigon oživljava lik Jelene – simbola snage, vere i tragične lepote. Svojim prepoznatljivim glasom, scenskom energijom i harizmom, jedna od najznačajnijih umetnica savremenog srpskog glumišta, ćerka velikana Jelene i Steve Žigona, prenosi publici duboku istorijsku i duhovnu poruku o ženskoj postojanosti i ljudskom dostojanstvu.

Publiku očekuje veče prepuno emocija, umetničke lepote i dubokih poruka – događaj koji se ne propušta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Promocija nove knjige dr Radojla Markićevića Cojla u mitrovačkoj biblioteci
categories_image
Dvodnevni stručni skup o dramskoj kulturi i scenskom obrazovanju, prijave u toku
categories_image
Pećinačko šetalište preplavila dečja mašta
categories_image
Počeo četvorodnevni festival “Mitrovačkim sokakom”
categories_image
Otvorene prijave za Foto-konkurs „Mitrovica kroz objektiv“
categories_image
Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“ počinje 9. oktobra
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci

Brestač proslavio seosku slavu

categories_image

Kultura | Vesti

Mitrovčani uče francuski

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Veliko prolećno uređenje naselja

categories_image

Kultura

Moj su­sret sa Men­clom

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt