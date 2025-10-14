U petak umetničko veče Ivane Žigon u Šimanovcima

Kulturni centar „Pećinci“ u saradnji sa Savetom Mesne zajednice Šimanovci i Udruženjem žena „Šimanovčanke“, uz podršku pećinačke lokalne samouprave, organizuje umetničko veče naše poznate glumice Ivane Žigon pod nazivom „Jelena – žena koje nema“.

Program će biti održan u petak, 17. oktobra, u sali Doma kulture u Šimanovcima, sa početkom u 19.00 časova.

Poetsko-scenski spektakl „Jelena – žena koje nema“ spaja poeziju, muziku i dramsko izvođenje u snažnu i emotivnu celinu, kroz koju Ivana Žigon oživljava lik Jelene – simbola snage, vere i tragične lepote. Svojim prepoznatljivim glasom, scenskom energijom i harizmom, jedna od najznačajnijih umetnica savremenog srpskog glumišta, ćerka velikana Jelene i Steve Žigona, prenosi publici duboku istorijsku i duhovnu poruku o ženskoj postojanosti i ljudskom dostojanstvu.

Publiku očekuje veče prepuno emocija, umetničke lepote i dubokih poruka – događaj koji se ne propušta.

