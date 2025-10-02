  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Tri nesreće, dve osobe povređene
Servis
0 Komentara

2. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene.

