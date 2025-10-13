STIGLA VODA: Saniran kvar u delu Masarikove ulice

Nakon završetka radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u delu Masarikove ulice, vodosnabdevanje je normalizovano.

Radovi su obavljeni u predviđenom vremenu.

Potrošačima koji žive u ovom delu grada iz JKP Vodovod se zahvaljuju na razumevanju.

