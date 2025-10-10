Sport i turizam u srcu Fruške gore

Grad Sremska Mitrovica pristupio je izradi Plana detaljne regulacije (PDR) istočnog dela vikend zone “Golo brdo“ u Grgurevcima. Razlog za izradu ovog dokumenta jeste potreba da se reše imovinsko-pravni odnosi i definišu površine u javnoj nameni, što će omogućiti izgradnju nedostajuće infrastrukture.

Planom je obuhvaćeno područje ukupne površine 49,27 hektara, smešteno na severnom obodu atara Grgurevaca, uz samu granicu Nacionalnog parka “Fruška gora“. Prostor je u najvećoj meri u privatnom vlasništvu, dok je jedan deo zemljišta u javnoj svojini grada. Lokacija je atraktivna zbog vidika ka sremskoj ravnici i blizine šumskih masiva, a do nje se pristupa postojećim “Crvenim putem“.

Prema planskom rešenju, čak 80 odsto površine namenjeno je vikend stanovanju. U okviru zone “A“ planirana je izgradnja vikend objekata porodičnog karaktera, sa mogućnošću bavljenja kompatibilnim delatnostima poput voćarstva, vinogradarstva ili pčelarstva. Ovi objekti, pored funkcije odmora, treba da podrže i turistički razvoj prostora. Dodatno je predviđeno da u zoni vikend kuća mogu da se razvijaju ugostiteljski i sportsko-rekreativni sadržaji, manje trgovine i uslužne delatnosti koje ne narušavaju životnu sredinu. Za izgradnju je propisana maksimalna spratnost P+1+Pk, obaveza obezbeđivanja najmanje 40 odsto zelenih površina na parceli i poštovanje mera zaštite ambijenta.

Za javne namene, u okviru zone “B“, planirano je više od 11 odsto ukupne površine, odnosno izgradnja i uređenje saobraćajne mreže. Nove saobraćajnice treba da obezbede bolju pristupačnost vikend objektima i povežu se sa postojećim nekategorisanim putevima. Zona “V“ namenjena je zelenim površinama. U njoj nije dozvoljena izgradnja, već će se koristiti za uređene parkovske celine, pešačke i trim staze, sportske terene na otvorenom, izletišta i igrališta za decu.

Navedeno da postojeća infrastruktura nije dovoljna za planirane sadržaje, zbog čega je neophodno rekonstruisati vodovodnu mrežu i predvideti nova priključenja. Odvođenje otpadnih voda biće rešavano putem vodonepropusnih septičkih jama. Planirano je i uvođenje novih elektroenergetskih sistema sa transformatorskim stanicama, kao i telekomunikacionih koridora. Prilikom svih radova insistira se na zaštiti postojeće infrastrukture i usklađivanju sa propisima nadležnih institucija.

Kako je obuhvat u neposrednoj blizini Nacionalnog parka “Fruška gora“, propisane su stroge mere zaštite. Novi sadržaji ne smeju se graditi bliže od 50 metara od severne granice plana, odnosno 20 metara od granice Parka. Objekti će morati vizuelno da se uklapaju u prirodno okruženje, sa ograničenjem upotrebe materijala i boja koje bi narušavale pejzaž. U okviru područja nalazi se i arheološki lokalitet “Gložanj II“ iz neolitskog perioda. Za sve građevinske radove obavezna su zaštitna arheološka istraživanja i stalan nadzor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Cilj plana jeste da se pomire potrebe za razvojem vikend zone sa merama očuvanja zaštićenog područja. Prostor treba da zadrži svoju primarnu funkciju, odmor i rekreaciju, uz mogućnost razvoja turizma i kompatibilnih delatnosti. Plan detaljne regulacije istočnog dela vikend zone “Golo brdo“ predstavljaće osnov za buduće urbanističke i građevinske aktivnosti na ovoj lokaciji, a njegova realizacija omogućiće uređeniji, funkcionalniji i održivi razvoj prostora.

