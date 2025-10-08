  • sreda, 8. oktobar 2025.
Radovi na popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde na deonici državnog puta Inđija – Maradik
Radovi na popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde na deonici državnog puta Inđija – Maradik

8. oktobar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da se od 07. do 09. oktobra, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na redovnom održavanju (popravka oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu i uz zaustavnu traku), na državnom putu I A reda broj 1, na deonici Inđija – Maradik, u oba smera.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, ili je zatvorena zaustavna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, u zavisnosti od lokacije izvođenja radova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

