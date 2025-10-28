Predstava rumskih gimnazijalaca oborila sve rekorde na međunarodnom festivalu u Jagodini

Ruma-Na Međunarodnom pozorišnom festivalu dece i mladih u Jagodini predstava „Adams femili“ gimnazijskog teatra iz Rume osvojio je sve nagrade. Mjuzikl ,,The Addams Family“ koji su rumski gimnazijalci izveli na engleskom jeziku jedan je od pet odabranih komada među 29 predstava prijavljenih na festival u Jagodini. Prvi put u petnaestogodišnjoj istoriji ovog značajnog festivala, gimnazijalci iz Rume odneli su sve nagrade u svojoj konkurenciji. A komad je ocenjivala i publika i stručni žiri u sastavu Ivica Klemenc, Pavle Mensur i Katarina Jeličić. „Porodica Adams “ ponela je Nagradu za najbolju predstavu u celini, Nagradu za najuspešniju mušku ulogu (Albin Ljikaj), Nagradu za najuspešniju za žensku ulogu (Sara Grković), Nagradu za najbolju mušku epizodnu ulogu (Aleksandar Stojadinović), Nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu (Jelena Ogrizović), Nagradu za najbolju režiju (Marija Benčić), Nagradu za Najbolju scenografiju (Aleksandra Stanković-Jovanović), Nagradu za najbolju kostimografiju (Marija Benčić) i Specijalnu nagradu žirija za koreografiju (Sara Grković).

