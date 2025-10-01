  • sreda, 1. oktobar 2025.
Ponovo radi „pauk“ u Inđiji
Društvo | Hronika | Inđija | Vesti
0 Komentara

Ponovo radi „pauk“ u Inđiji

1. oktobar 2025. godine

Od ove nedelje u Inđiji ponovo je aktivirano pauk vozilo, sa ciljem uvođenja boljeg komunalnog reda i veće bezbednosti u saobraćaju. Posao će obavljati Javno preduzeće „Inđija put“ u saradnji sa nadležnom inspekcijom.

-Naš prioritet je da oslobodimo trotoare i javne površine od nepravilno parkiranih vozila, kako bi pešaci i vozači imali više prostora i veću bezbednost. Pauk će najčešće delovati u centru grada i na mestima gde je parkiranje zabranjeno – izjavio je Uroš Trifunović, direktor Javnog preduzeća „Inđija put“.

Pošto je u Inđiji već radilo pauk vozilo, građani ocenjuju ovaj korak kao pozitivan, smatrajući da ima dosta nesavesnih vozača koji se parkiraju nepravilno, na javnoj površini, ili na mestu za osobe sa invaliditetom.

Iz inđijske opštine naglašavaju da je cilj mera preventivan, podizanje svesti vozača i uređenje javnih površina, a tek potom sankcionisanje. 

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
MUP upozorio na fišing prevaru putem SMS poruka
categories_image
„Prva mamografija“ treći put u Pećincima
categories_image
Od 1. oktobra povećanje minimalne zarade i plata u zdravstvu i prosveti
categories_image
Trijumf u Jaši Tomiću krunisao put pećinačkog „Nesporazuma“ – 28 nagrada do sada
categories_image
Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save, na deonici Kuzmin-Sremska Rača
categories_image
Miholjski susreti sela posvećeni kukuruzu
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Na kioscima je novi broj Sremski...

categories_image

Vesti | Inđija

Novih 500 radnih mesta

categories_image

Vesti | Ruma

Trijumf rumskih flautista

categories_image

Društvo | Vesti

Vlada usvojila niz zaključaka na...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt