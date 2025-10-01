Ponovo radi „pauk“ u Inđiji

Od ove nedelje u Inđiji ponovo je aktivirano pauk vozilo, sa ciljem uvođenja boljeg komunalnog reda i veće bezbednosti u saobraćaju. Posao će obavljati Javno preduzeće „Inđija put“ u saradnji sa nadležnom inspekcijom.

-Naš prioritet je da oslobodimo trotoare i javne površine od nepravilno parkiranih vozila, kako bi pešaci i vozači imali više prostora i veću bezbednost. Pauk će najčešće delovati u centru grada i na mestima gde je parkiranje zabranjeno – izjavio je Uroš Trifunović, direktor Javnog preduzeća „Inđija put“.

Pošto je u Inđiji već radilo pauk vozilo, građani ocenjuju ovaj korak kao pozitivan, smatrajući da ima dosta nesavesnih vozača koji se parkiraju nepravilno, na javnoj površini, ili na mestu za osobe sa invaliditetom.

Iz inđijske opštine naglašavaju da je cilj mera preventivan, podizanje svesti vozača i uređenje javnih površina, a tek potom sankcionisanje.

M.S.

