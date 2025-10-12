Pet medalja za Karate klub Srem na Prvenstvu Vojvodine

Na prvenstvu Vojvodine za kadetkinje i juniorke u Novom Bečeju, karatistkinje Karate kluba Srem iz Sremske Mitrovice ponovo su zasijale i osvojile ukupno pet medalja.
Zlatna medalja pripala je kata timu u sastavu Anđela Perović, Miona Murić i Helena Malbašić. Bronzane medalje u kategoriji kate kadetkinje, osvojile su Miona Murić i Anđela Perović. U kategoriji kate juniorke, Sara Starčević i Helena Malbašić osvojile su bronzu.
Ovim rezultatima Mitrovčanke su obezbedile plasman na Prvenstvo Srbije, koje ih očekuje za dve nedelje.