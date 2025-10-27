Najava isključenja struje za utorak, 28. oktobar

Za utorak, 28. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 14:00 časova:

Libelula

Kukujevci od 09:00 do 14:00 časova:

Benzinska stanica

Beokapra

Crpna stanica Kuzmin

