  • sreda, 29. oktobar 2025.
Najava isključenja struje za četvrtak, 30. oktobar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za četvrtak, 30. oktobar

29. oktobar 2025. godine

Za četvrtak, 30. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 14:00 časova:

Cela TS – Ekonomija “Glac” – Jarački put b.b.
Regionalna deponija (Direkcija grada SM) – Jarački put b.b.
“Steak and herbs” – Jarački put b.b.
Trenutno aktivni NN-1 i NN-5 – Gradilište poslovnog objekta “Sremplan” – Jarački put b.b.
“Belt Ratina” proizvodni pogon – Jarački put br. 27
RP SM Enerdži – Jarački put b.b.

Bačinci od 08:30 do 10:30 časova:

Vikend naselje Bačinci

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 29. oktobar
categories_image
Dve nesreće na sremskim putevima
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 28. oktobar
categories_image
Pet nesreća, više povređenih
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 24. oktobar
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćajnim nezgodama
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za čet...

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Tri osobe povređene u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt