Najava isključenja struje za četvrtak, 30. oktobar

Za četvrtak, 30. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 14:00 časova:
Cela TS – Ekonomija “Glac” – Jarački put b.b.
Regionalna deponija (Direkcija grada SM) – Jarački put b.b.
“Steak and herbs” – Jarački put b.b.
Trenutno aktivni NN-1 i NN-5 – Gradilište poslovnog objekta “Sremplan” – Jarački put b.b.
“Belt Ratina” proizvodni pogon – Jarački put br. 27
RP SM Enerdži – Jarački put b.b.
Bačinci od 08:30 do 10:30 časova:
Vikend naselje Bačinci