Najava isključenja struje za četvrtak, 30. oktobar

Za četvrtak, 30. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 14:00 časova:

Cela TS – Ekonomija “Glac” – Jarački put b.b.

Regionalna deponija (Direkcija grada SM) – Jarački put b.b.

“Steak and herbs” – Jarački put b.b.

Trenutno aktivni NN-1 i NN-5 – Gradilište poslovnog objekta “Sremplan” – Jarački put b.b.

“Belt Ratina” proizvodni pogon – Jarački put br. 27

RP SM Enerdži – Jarački put b.b.

Bačinci od 08:30 do 10:30 časova:

Vikend naselje Bačinci

