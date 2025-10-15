Najava isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

Za četvrtak, 16. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 10:00 časova:

Radinački put od broja 187a do 237, od 164 do 206 i b.b.

Grgurevci od 09:00 do 13:00 časova:

Maršala Tita od broja 1ž do 5 od 2 do 4 i bb

Selište bb

Marko Peričin Kamenjar od broja 2 do 6 i bb

