Najava isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar
Najava isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

15. oktobar 2025. godine

Za četvrtak, 16. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 10:00 časova:

Radinački put od broja 187a do 237, od 164 do 206 i b.b.

Grgurevci od 09:00 do 13:00 časova:

Maršala Tita od broja 1ž do 5 od 2 do 4 i bb
Selište bb
Marko Peričin Kamenjar od broja 2 do 6 i bb

