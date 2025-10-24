  • petak, 24. oktobar 2025.
Mitrovčanke u Atini 28. oktobra biju evropsku bitku
Sport
0 Komentara

Mitrovčanke u Atini 28. oktobra biju evropsku bitku

24. oktobar 2025. godine

Ekipa ženskog odbojkaškog kluba Srem u utorak, 28. oktobra u dvorani „Olimpijskog sela“ u Atini igra prvu utakmicu Kupa izazivača protiv ekipe atinskog AEK-a. Posle puno godina jedna mitrovačka ekipa nastupa u zvaničnom ekipnom takmičenju nekog kolektivnog sporta.

Poslednji put je u evropskim takmičenja kolentivnih sportova nastupala baš ekipa ovog kluba od 6. do 8. decembra 2002. godine. Tada je Srem u prvom kolu kvalifikacija igrao u grupi 4 u Sremskoj Mitrovici sa ekipama španske Kahe de Avil, portugalske Famalićense Atletiko i rumunske RATB petroleum.

Revanš utakmica će se odigrati u Sremskoj Mitrovici, 5. novembra u PSC Pinki.

Mada je protivnik ekipa atinskog AEK-a sa veoma snažnim internacionalnim sastavom, Srem u ovaj meč neće ući sa belom zastavom i može pogotovo uz podršku publike pružiti snažan otpor renomiranom rivalu.

Pobednik dvomeča igraće u šesnaestini finala Kupa izazivača protiv italijanske ekipe Valefolje.

