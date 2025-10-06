Kontrola nepropisnog korišćenja mobilnog telefona u saobraćaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije, od 6. do 12. oktobra, sprovoditi međunarodnu akciju „Fokus na putuˮ, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača.

Akcija, tokom koje će se kontrolisati i nepropisno korišćenje mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza, istovremeno će biti realizovana u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope).

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vreme vožnje kreće od četiri do osam odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da u cilju očuvanja svoje i bezbednosti drugih lica ne koriste mobilni telefon, slušalice ili druge uređaje koji utiču na ometanje pažnje, navodi se u saopštenju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.