Karatisti inđijskog „Železničara“ uspešni na međunarodnom turniru u Češkoj

Takmičari karate kluba „Železničar“ iz Inđije ostvarili su zapažen uspeh na međunarodnom turniru International Karate Kup Open, održanom u Plzenu, Češka Republika.

U disciplini borbe, u kadetskoj konkurenciji do 57 kg, Jovan Popović zabeležio je pobedu nad Emilom Niklišom iz Nemačke rezultatom 2:0. U nastavku je borba protiv Bohdana Bilokona iz Ukrajine završena nerešeno (0:0), dok je u sledećem meču Popović poražen od Feliksa Namišlika iz Nemačke rezultatom 0:5. Namišlik se trenutno nalazi na 10. mestu svetske rang liste u toj kategoriji. Popović je takmičenje završio na 5. mestu u ukupnom plasmanu.

U otvorenoj kadetskoj kategoriji, Jovan Popović je najpre poražen od Danila Dimitrova iz Ukrajine sa 1:2, zatim je savladao Maksa Krauspenhaara iz Nemačke sa 3:0, a potom izgubio od Danijela Lipivskog iz Ukrajine (0:1), inače pobednika Svetske lige za mlade u Italiji. U poslednjem meču pobedio je Jonatana Juel Hansena iz Norveške sa ubedljivih 6:0. I u ovoj kategoriji zauzeo je 5. mesto.

U disciplini kate, u kategoriji U-12, Aleksandra Bodrožić ostvarila je tri pobede: protiv Sofije Šel iz Austrije (5:0), Eliške Kubinove iz Češke (3:2), i Kateryne Konovalove takođe iz Češke (5:0). U finalu je minimalno poražena od klupske koleginice Tamare Marković rezultatom 2:3 i osvojila srebrnu medalju.

Tamara Marković je na putu do zlata savladala Sofiju Sekaninovu iz Češke (4:1), Zlatu Herulu iz Češke (5:0), a u finalu bila bolja od Bodrožić sa 3:2.

Rezultati:

Zlatna medalja: Tamara Marković

Srebrna medalja: Aleksandra Bodrožić

Aleksandra Bodrožić Dva peta mesta: Jovan Popović (borbe, dve kategorije)

Ovi rezultati predstavljaju odličnu proveru pred predstojeće Evropsko prvenstvo koje će se održati u januaru 2026. godine u Limasolu na Kipru.

Trenerski tim u sastavu Nikola Mandić, Željko Mandić i Branko Popović izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima i istakao da su ovo odlični pokazatelji na početku nove takmičarske sezone.

