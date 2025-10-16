  • četvrtak, 16. oktobar 2025.
Još šest miliona bespovratnih sredstava za građane opštine Pećinci
Hronika | Pećinci | Vesti
0 Komentara

Još šest miliona bespovratnih sredstava za građane opštine Pećinci

16. oktobar 2025. godine

U okviru projekta “Čista energija i energetska efikasnost”, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je, 13. oktobra, ugovore predstavnicima gradova i opština iz cele Srbije ugovore o sufinansiranju mera energetske sanacije domaćinstava.

Ugovor je u ime pećinačke lokalne samouprave potpisao predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, čime je građanima ove opštine obezbeđeno šest miliona dinara bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

-Tri miliona je obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a tri miliona Opština Pećinci iz sopstvenog budžeta. Bespovratnim sredstvima našim građanima pomažemo da unaprede energetsku efikasnost, samim tim i udobnost svojih domova, a da ujedno i uštede na troškovima za utrošenu energiju. Smanjenjem utroška energije doprinosimo i očuvanju životne sredine, što je za Pećince kao industrijski razvijenu sredinu izuzetno značajno – izjavio je predsednik Đokić.

Opština Pećinci u projektu “Čista energija i energetska efikasnost” učestvuje od samog početka, od 2021. godine. Do sada je bespovratna sredstva za mere energetske sanacije kuća i stanova iskoristilo 217 domaćinstava, u ukupnom iznosu od 39 miliona dinara, od kojih je polovinu obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a polovinu Opština Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Jubilarna Smuđijada u subotu
categories_image
Značajna uloga žena na selu u razvoju lokalnih zajednica
categories_image
Pri kraju obnova male bioskopke sale, projekcije počinju 30.oktobra
categories_image
Semafori na bulevaru u funkciji od 20.oktobra
categories_image
JP „Srem-gas“ unapredilo sistem odorizacije gasa u skladu sa novim standardima
categories_image
7 miliona dinara za ugovore energetske sanacije za građane u opštini Beočin
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Sertifikati za zlatovez i tkanje

categories_image

Društvo | Vesti

Škola hraniteljstva u Mitrovici

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Slatki karavan krenuo iz Pećinac...

categories_image

Vesti

Izgradnja hladnjače u Novom Slan...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt