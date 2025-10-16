  • četvrtak, 16. oktobar 2025.
Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica
Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica

16. oktobar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će u subotu 18. oktobra u okviru radova na državnom putu I A reda broj 3 na rekonstrukciji nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u levoj kolovoznoj traci. Za sve vreme trajanja radova na petlji, nije dozvoljeno isključenje iz Beograda ka Sremskoj Mitrovici i uključenje iz Sremske Mitrovice ka Šidu.

Planirano je da radovi u ovom režimu traju 7 do 10 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, nakon čega će doći do promene kolovozne trake u kojoj se izvode radovi.

Mole se svi učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

