Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će u subotu 18. oktobra u okviru radova na državnom putu I A reda broj 3 na rekonstrukciji nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica, doći će do izmene režima saobraćaja.

Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u levoj kolovoznoj traci. Za sve vreme trajanja radova na petlji, nije dozvoljeno isključenje iz Beograda ka Sremskoj Mitrovici i uključenje iz Sremske Mitrovice ka Šidu.

Planirano je da radovi u ovom režimu traju 7 do 10 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, nakon čega će doći do promene kolovozne trake u kojoj se izvode radovi.

Mole se svi učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

