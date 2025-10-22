Gostovanje Jelene Bačić Alimpić u Beočinu

U okviru programa „Susret povodom knjiga o kojima se priča“, Kulturni centar opštine Beočin ugostiće poznatu književnicu Jelenu Bačić Alimpić. Susret sa autorkom biće održan u petak, 24. oktobra, sa početkom u 19 časova.

Povod za druženje sa čitalačkom publikom je njen novi roman „Krojač“, delo koje, kako sama autorka kaže, „otkriva da se od sudbine ne može pobeći, ali da je možemo bar malo prekrojiti“.

Ljubitelji dobre knjige imaće priliku da razgovaraju sa autorkom, čuju više o nastanku romana i uživaju u večeri posvećenoj književnosti i emocijama „skrojenim po meri srca“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.