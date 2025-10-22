  • sreda, 22. oktobar 2025.
Gostovanje Jelene Bačić Alimpić u Beočinu
Beočin
0 Komentara

Gostovanje Jelene Bačić Alimpić u Beočinu

22. oktobar 2025. godine

U okviru programa „Susret povodom knjiga o kojima se priča“, Kulturni centar opštine Beočin ugostiće poznatu književnicu Jelenu Bačić Alimpić. Susret sa autorkom biće održan u petak, 24. oktobra, sa početkom u 19 časova.

Povod za druženje sa čitalačkom publikom je njen novi roman „Krojač“, delo koje, kako sama autorka kaže, „otkriva da se od sudbine ne može pobeći, ali da je možemo bar malo prekrojiti“.

Ljubitelji dobre knjige imaće priliku da razgovaraju sa autorkom, čuju više o nastanku romana i uživaju u večeri posvećenoj književnosti i emocijama „skrojenim po meri srca“.

