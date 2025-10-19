19. Šatrinačka guščijada

Šatrinci – Šatrinčani su po 19.put organizovali Guščijadu, manifestaciju zbog koje su se guske vratile u ovo selo.Manifestaciju je otvorio predsednik Skupštine opštine Irig, Tomislav Stanojčev, zajedno sa delegacijom pobratimskog grada Šikloš iz Mađarske.

Šatrinci sa guščijadom su specifični i ovo je jedinstvena manifestacija koja je doprinela tome da sve više meštana ponovo počinje da se bavi uzgojem gusaka, što može biti velika šansa za selo u pogledu poljoprivredne proizvodnje i plasmana guščijih proizvoda. Takođe unapređujemo veze sa pobratimima iz Mađarske u pogledu velikih evropskih projekata, rekao je Stanojčev.

-Upravo je Guščijada ponovo oživela ovaj vid poljoprivredne proizvodnje, pa danas imamo preko 1000 gusaka u selu, kao i seoska gazdinstva koja su se registrovala za ovu delatnost, rekao je Tomislav Varga, predsednik Saveta mesne zajednice Šatrinci.

