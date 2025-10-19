  • subota, 4. oktobar 2025.
19. Šatrinačka guščijada
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

19. Šatrinačka guščijada

4. oktobar 2025. godine

Šatrinci – Šatrinčani su po 19.put organizovali Guščijadu, manifestaciju zbog koje su se guske vratile u ovo selo.Manifestaciju je otvorio predsednik Skupštine opštine Irig, Tomislav Stanojčev, zajedno sa delegacijom pobratimskog grada Šikloš iz Mađarske.

Šatrinci sa guščijadom su specifični  i ovo je jedinstvena manifestacija koja je doprinela tome da sve više meštana ponovo počinje da se bavi uzgojem gusaka, što može biti velika šansa za selo u pogledu poljoprivredne proizvodnje i plasmana guščijih proizvoda. Takođe unapređujemo veze sa pobratimima iz Mađarske u pogledu velikih evropskih projekata, rekao je Stanojčev.
-Upravo je Guščijada ponovo oživela ovaj vid poljoprivredne proizvodnje, pa danas imamo preko 1000 gusaka u selu, kao i seoska gazdinstva koja su se registrovala za ovu delatnost, rekao je Tomislav Varga, predsednik Saveta mesne zajednice Šatrinci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U galopu kroz život i reči
categories_image
SREM BEZ OKOVA: Raša i Brile – dva sna o slobodi
categories_image
U čast vinara,  vinogradara i pudara
categories_image
Pobratimljenja gradova i negovanje jezika kroz igru
categories_image
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
categories_image
Manifestacija „Gljive kao hrana i lek“ u Zasavici
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

Izmena režima saobraćaja zbog re...

categories_image

Društvo | Vesti

Васкршња посланица 2011. године

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Pomoć poljoprivrednicima kojima ...

categories_image

Vesti | Inđija

Svečano otvorena Kuća Vojnovića

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt