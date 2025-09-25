Veliki gastronomski spektakl u Sremu

Šid će 17. i 18. oktobra ponovo postati prestonica ukusa, tradicije i takmičarskog duha! Tradicionalna međunarodna manifestacija, 28. po redu „Srem klob kob fest 2025“, biće održana na dve lokacije – u Slovačkom domu i Slovačkom parku – i još jednom pretvoriće ovaj sremski grad u najveću pozornicu gastronomije i običaja regiona.

Ovaj jedinstveni festival svake godine privlači desetine hiljada posetilaca i takmičara, a 2025. donosi istorijski iskorak: Šid će ugostiti predstavnike i ekipe iz deset zemalja – Slovačke, Češke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. To je dokaz da se kroz kobasicu ne prenosi samo ukus i miris tradicije, već i duh multietničnosti, zajedništva i tolerancije. Manifestacija je nadaleko poznata i kao festival gde se najbolje kobasice prave, jedu i slave – ali i kao arena gde se ruše rekordi u brzoj obradi mesa, sa ambicijom da Šid uđe u Ginisovu knjigu rekorda!

PROGRAM:

Petak, 17. oktobar – Velika sala Slovačkog doma

·17:00 – Druga Međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope (predavači iz Hrvatske, Slovačke, Mađarske i Srbije).

Subota, 18. oktobar – Slovački park

·11:00 – Svečano otvaranje manifestacije

·12:00 – Takmičenje u brzoj obradi mesa – spektakl borbe čoveka i štoperice!

·13:00 – Takmičenje u pravljenju sveže sremske kobasice – stari recepti u rukama novih majstora

·15:00 – Takmičenje u brzom jedenju kobasica – smeh, navijanje i pobednik od 1 kilograma!

·17:00 – Proglašenje pobednika uz dodelu nagrada i priznanja

·18:00 – Koncert Aleksandar Dujin Orkestra

Ceo dan biće ispunjen bogatim sadržajem: nastupi kulturno-umetničkih društava, degustacije, prodajna izložba suhomesnatih proizvoda, vina, rakija, sireva, slatkiša i rukotvorina. Biće izabrani i najlepši štand i najdalji izlagač, što ovom festivalu daje dodatni šarm i takmičarski duh.

Najatraktivnija takmičenja

·Brza obrada mesa – od svinje od 120 kg do gotove kobasice u rekordnom vremenu! Hoće li ove godine pasti istorijski rekord i upis u Ginisovu knjigu rekorda?

·Pravljenje sveže kobasice – bez moderne tehnologije, samo snaga ruku, ručne mašine i stari sremski recepti.

·Brzo jedenje kobasica – 1 kilogram kobasice, jedan pobednik, hiljade osmeha!

„SREM KLOB KOB FEST“ je mnogo više od festivala kobasice – to je praznik ukusa i običaja, susret naroda i kultura, spoj tradicije i modernog takmičarskog duha, mesto gde se rađaju nova prijateljstva i piše bogata istorija Srema.

Prijave

·Brza obrada mesa: 063 556 180

·Pravljenje sveže kobasice: 063 556 180

·Izlagači: 064 04 713 79 (svakog dana 18–21h)

·Brzo jedenje kobasica: prijave na sam dan manifestacije

Organizator je Udruženje „Sremska svinjokolja i Kobasicijada“ uz podršku Opštine Šid, Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivrednu, šumarstvo i poljoprivredu, Pokrajinskog sekretarijata za Tutrizam i Kancelarije za Slovake u dijaspori.

