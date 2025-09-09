USR „SPARTAN“: Edukacija mladih prioritet

Iako zvanično postoji tek nešto više od osam meseci, Udruženje sportskih ribolovaca “Spartan” iz Laćarka za kratko vreme postalo je prepoznatljivo u sportskom ribolovu, kako u lokalnoj zajednici, tako i šire. Mladost, energija i entuzijazam članova ovog udruženja doneli su u Laćarak brojne trofeje i medalje sa takmičenja, kojih je toliko da ih je teško i prebrojati.

Udruženje je zvanično registrovano krajem decembra prošle godine, a po statutu aktivno od početka ove, za kratko vreme je postalo mesto okupljanja za sve ljubitelje sportskog ribolova. U proteklih osam meseci izdato je oko 100 dozvola, redovnih, omladinskih i onih namenjenih penzionerima.

Nedavno su članovi “Spartana” dobili i svoj kutak, prostorije u kojima mogu da se okupljaju, organizuju aktivnosti i dogovaraju nove projekte. Upravo taj korak, ističu, predstavlja prekretnicu za budućnost udruženja.

-Sada konačno imamo mesto gde svi zainteresovani mogu da dođu, borave, razgovaraju i druže se. Očekujemo da će naredne godine odziv biti znatno veći – rekao je Miroslav Martinović, predsednik USR “Spartan”.

Iako mlado, udruženje već ima zapažene rezultate. Članovi “Spartana” osvojili su brojna priznanja na domaćim i regionalnim takmičenjima, a trofejna sala je za samo nekoliko meseci postala prepuna odličja i pehara. Pored učešća na takmičenjima, udruženje je i samo organizovalo više događaja na kojima promoviše sportski ribolov i okuplja ljubitelje prirode.

-Ove godine nismo uspeli, ali sledeće planiramo da organizujemo takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koje bi vremenom trebalo da preraste u tradiciju. Takođe, očekujemo i jedan veliki fider kup, sa ozbiljnim učesnicima iz cele zemlje, koji će se održavati jednom godišnje. Sva ostala takmičenja pravimo uglavnom u cilju druženja i sticanja novih znanja – dodaje Martinović.

Prema rečima članova udruženja, Laćarak ima dobre prirodne uslove za razvoj sportskog ribolova, ali oni još uvek nisu u potpunosti iskorišćeni.

-Imamo potes od “Koreje” do “Kurjakovca” koji bi mogao da bude pravo blago za sportski ribolov, ali trenutno nije iskorišćen na pravi način. Postoji želja da deo “Kostinog kanala”, od vodovodne pumpe prema ataru, do prvog betonskog mosta koji povezuje dve strane nasipa, bude ispunjen vodom održivog nivoa. Na taj način bismo omogućili očuvanje ribljeg fonda, a dodatnim poribljavanjem stvorili bismo uslove za rekreativni i takmičarski ribolov – navode iz “Spartana”.

Projekat ove godine nije realizovan, ali u udruženju ističu da ne odustaju od svoje ideje. Plan je da se na tom mestu otvori i škola sportskog ribolova za decu, što bi bilo od velikog značaja za podsticanje mladih da se više bave prirodom i sportom.

Jedna od ključnih ideja udruženja je približavanje sportskog ribolova najmlađima. U saradnji sa Osnovnom školom “Triva Vitasović Lebarnik” planiraju da organizuju prezentaciju ribolova za učenike od petog do osmog razreda, pod sloganom “Srce za prirodu”.

-Želimo da deci pokažemo tehnike sportskog ribolova, tačnije fider tehniku, koja se deli na kavez i metod, kao i tradicionalne tehnike sa plovkom i štekom. Naši iskusni članovi demonstriraće sve na licu mesta, jer je drugačije kada deca vide nego kada samo čuju. Verujemo da će biti mnogo zainteresovanih – kažu u udruženju, navodeći da je cilj ove inicijative je da se mladi odvoje od telefona, društvenih mreža i ulice, i da se više usmere ka sportu i prirodi.

Svi zainteresovani za sportski ribolov i aktivnosti udruženja mogu da se jave u prostorije USR “Spartan” na adresi 1. novembar 190 u Laćarku, ili direktno sekretaru Predragu Popoviću na broj telefona 060/312-63-59.

S. Branežac

