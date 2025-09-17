Uskoro renovirana bioskopska sala u KC Ruma







Ruma-Godina jubileja u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ Ruma, a uoči prvih programa kojim će se obeležiti, protiče u znaku rekonstrukcije male

bioskopske sale. Bioskopska sala je mala u odnosu na Veliku dvoranu, ali sa 260 mesta svakako spada u značajan prostor. Ovih dana počela je rekonstrukcija i ovog dela objekta koji ove godine slavi četiri decenije. U toku je zamena 260 stolica, a rade se i podovi kao i glumacki salon. Podsetimo, Kulturnom centru „Brana Crnčević“ od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama odobreno je četiri miliona dinara za uređenje prostora na koje se čekalo četiri decenije.





Bioskopska sala u Rumi je opremljena majmodernijom tehnikom za prikazivanje filmova. Poznato je da je rumski bioskop odolevao i u

najtežim vremenima i da decenijama radi bez prekida. Samo dan dva nakon beogradskih premijera rumska publika ima priliku da gleda svetske, ali i domaće filmove. Prema rečima direktorke Kulturnog centra, Katarine Filipović, najveći udar bioskopi su doživeli tokom restrikcija struje devedesetih. Do tog perioda 80.000 gledalaca godišnje je posećivalo rumski bioskop.



-Tokom restrikcija struje bioskopske projekcije nije bilo moguće održavati. Nakon toga naglo je opala godišnja poseta bioskopu na oko 40.000 gledalaca i nikad se više nije vratila na pređašnje nivo. Na to su uticale i društvene i političke i ekonomske prilike tog vremena. Danas u Kulturnom centru imamo 50.000 posetilaca godišnje, ali za sve programe koje organizujemo. Kada kultura doživi udar ne oporavlja se lako, ali uvek preživi jer kroz nju je sve prožeto, kaže Katarina Filipović.





Stoga se ne dovodi u pitanje ni unapređenje kulturnih sadržaja, niti uređenja i rekonstrukcije objekata kulturnih ustanova, poput uređenja male sale u KC Ruma. Prema najavama, radovi bi trebalo da budu završeni u narednih mesec dva, a publika će filmske projekcije već tokom zime gledati u potpuno novim uslovima.



Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.



















