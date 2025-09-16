Tribal MMA Sirmium osvojio osam medalja na međunarodnom takmičenju u Beogradu

Tribal MMA Sirmium iz Sremske Mitrovice predstavljalo je 13 boraca na međunarodnom MMA takmičenju u Beogradu, koji su osvojili osam medalja i stekli vredna iskustva.

Postignuti su sledeći rezultati:

Senior A klasa

Vlada Galetić – 2. mesto (-70,3kg)

Senior B klasa

Saša Paunić – 2. mesto (-97kg)

Marko Smajić – 5. mesto (-70,3kg)

Aleksandar Vukelić – 9. mesto DQ (-70,3kg)

Senior C klasa

Vuk Vuković – 2. mesto (97+kg)

Youth A (16-18 god.)

Strahinja Galetić – 3. mesto (-70,3kg)

Marko Savić – 5. mesto (77,1kg)

Youth B (14-16 god.)

Dušan Radojčić – 3. mesto (-52kg)

Andrej Lazarević – 5. mesto (-62kg)

Youth C (12-14 god.)

Ognjen Milinković – 1. mesto (-52kg)

Aleksandar Nenadović – 1. mesto (-37kg)

Aleksandar Alemanović – 2. mesto (-48kg)

Leo Hopić – 3. mesto (-62kg)

Ukupno je osvojeno osam medalja, dva zlata, tri srebra i tri bronze.

-Moram napomenuti da je Aleksandar Vukelić zauzeo nisko mesto zbog diskvalifikacije u meču sa starijim i iskusnijim takmičarom iz Nemačke, od kojeg je definitivno bio bolji, a zbog navodnog nedozvoljenog udarca. Mislim da je ovaj, shvativši da je meč izgubljen, odlučio da malo odglumi. Sve je to deo sporta i razlog više da Vukelić sledeći put pokaže svoju vrednost. Ne mogu nikog posebno da izdvajam jer su svi bili dobri, ali bih ipak pohvalio Ognjena Milinkovića i njegove brze i efektivne mečeve koje je završavao već u prvoj minuti borbe, kao i Vladimira Galetića koji je imao finalni meč, ujedno i meč večeri sa svojim dobrim poznanikom. Nažalost nije uzeo zlato, ali osećam da je za još jedan korak bliži tituli – rekao je trener Slađan Jugović i dodao:

-Tribal MMA Sirmium je sportski klub iz Sremske Mitrovice koji je svojim rezultatima stao rame uz rame sa velikim i poznatim klubovima iz Srbije. Trenutno imamo tri državna šampiona u mlađim selekcijama i jednog reprezentativca, kao i dva vicešampiona u MMA. Slična situacija je i u BJJ gde imamo šampione i kao klub se kotiramo visoko na rang listi. Krajem septembra, 28.09. nas ocekuje veliko NoGi takmičenje kao uvod za Kup Srbije u BJJ koji se održava u oktobru. Krajem godine nas očekuje Kup Srbije u MMA. Nadam se da ćemo potvrditi zlato sa državnog prvenstva i na taj način obezbediti ulazak u reprezentaciju Srbije za Evropsko prvenstvo 2026. godine – zaključio je Jugović.

