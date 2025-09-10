Sredstva za nabavku ogrevnog drveta i hrane za izbegle i raseljene

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je dva javna poziva za raspodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave koja su namenjena za nabavku hrane i ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglih i interno raseljenih lica koje žive na njihovoj teritoriji.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za kupovinu ogrevnog drveta je 2.000.000 dinara, dok je maksimalni iznos po porodičnom domaćinstvu za ovu namenu 40.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava za nabavku hrane po jedinici lokalne samouprave iznosi 900.000 dinara, dok je maksimalni iznos po porodičnom domaćinstvu 6.000 dinara.

Komesarijat je uputio poziv jedinicama lokalne samouprave da učestvuju u ovim javnim pozivima kako bi se zajedničkim zalaganjem poboljšali uslovi života ugroženih porodica i olakšali predstojeći zimski dani.

Sredstvima koja budu dodeljena biće obezbeđeno ogrevno drvo sa prevozom i paketi hrane za najmanje 5.000 porodica izbeglica i interno raseljenih lica.

Rok za podnošenje prijava je 23. septembar.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije, u delu Javni poziv.

