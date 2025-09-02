Rekonstrukcija fabrike vode u Beočinu

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković obišla je danas radove na rekonstrukciji postrojenja i dogradnji fabrike vode u Beočinu i sastala se sa predstavnicima izvođača radova – firme GP „Graditelj NS“ i direktorom JKP „Beočin” Srđanom Stepanovim sa kojima je razgovarala o isporuci nove opreme i predstojećoj dinamici radova.

Prema rečima mašinskog inženjera angažovanog na ovom projektu ispred firme „Graditelj NS“ Nenada Milovanovića, radovi na kompletnoj rekonstrukciji beočinske fabrike vode su na 80 odsto realizacije a normalizacija snabdevanja korisnika pijaćom vodom se očekuje tokom novembra. Kako je naveo, ovaj rok je produžen zbog dodatnih i nepredviđenih radova na potpunoj rekonstrukciji bazena za prečišćavanje vode, zbog čega JKP „Beočin” neodložno mora da ostane u režimu snabdevanja tehničkom vodom korisnicima u Beočinu, Rakovcu, Beočin selu, Braziliji i Čereviću.

-Nepredviđeni radovi koji su neophodni se odnose na rezervoare, naročito na retentzioni, kojima nije bilo moguće pristupati tokom projektovanja. Nakon što je postrojenje prebačeno na nestacionirani režim rada, dodatnim uvidom uočeno je da se stanje umnogome razlikovalo u odnosu na projekat. Tačnije, sama konstrukcija je bila drugačije izvedena nego što je projekat obrađivao, što je zahtevalo dodatna tehnička rešenja i novu opremu – pojasnio je Milovanović i dodao da je sva neophodna oprema poručena te da izvođači nastavljaju da rade svakodnevno kako bi voda po uspostavljanju redovnog režima, prošla sva testiranja, pre puštanja u sistem krajnjim korisnicima.

Predsednica opštine Biljana Janković je tokom obilaska radova istakla da je ovo najveći kapitalni projekat u opštini Beočin, a posebno je značajan za sugrađane jer je u pitanju kvalitet vodosnabdevanja uz činjenicu da u beočinsku fabriku vode nije bilo velikih ulaganja od njenog osnivanja 1988. godine.

-Upravo zbog toga molimo sve za razumevanje jer smo svi u istoj situaciji, svi koristimo istu vodu ali kako sam imala priliku danas da se uverim, radovi se nastavljaju dobrom dinamikom i u toku novembra se očekuje normalizacija snabdevanja pijaćom vodom. Želela bih da iskoristim priliku da se zahvalim Vladi AP Vojvodine i Upravi za kapitalna ulaganja na podršci koja nije izostala ni kada smo bili suočeni sa problemom dodatnih radova i što su rebalansom budžeta izdvojili dodatna sredstva za Beočin kako bi bez mnogo gubljenja vremena oprema bila poručena a radovi nastavljeni – istakla je Janković i dodala da Opština Beočin ostaje posvećena svim infrastrukturnim projektima te se paralelno radi i na izgradnji kanalizacione mreže u Starom Rakovcu ali i izgradnji vodovodne mreže u Čereviću na koji su meštani ka potezu Andrevlja dugo čekali.

U JKP „Beočin” navode da će tehnička voda biti u sistemu do novembra i ističu da su u pojedinim mestima moguća zamućenja usled promene pritiska u cevima.

Direktor JKP „Beočin” Srđan Stepanov istakao je da su cisterne sa pijaćom vodom postavljene na javnim lokacijama u Rakovcu, Beočinu i Čereviću a građani koji koriste vodu iz svojih bunara mogu uraditi analizu ispravnosti vode potpuno besplatno.

Za potrebe snabdevanja pijaćom vodom građani takođe koriste i izvore u Rakovcu, Suseku, Svilošu i Banoštoru.

Voda iz postrojenja se svakodnevno analizira u fabrici vode a jednom nedeljno i Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi testiranja.

foto: Ismet Ademovski

