Najava isključenja struje za ponedeljak, 30. mart

Za ponedeljak, 30. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Žitni trg br. 12
Đure Jakšića od br. 7-23 i 6-26
Sremska Mitrovica od 11:15 do 12:00 časova
Dr. Ilije Bajića od br. 1-7 i 2-10
Đure Jakšića od br. 25-41 i 28-46
Šećer sokak br. 21
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova
Žrtava fašizma 55-81,78-100 i 108a
Gajeva 1-3
St.Paunovića 100
Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova
Stevana Sinđelića 11-53
Draginje Nikšić 51,53,59
Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova
Žrtava fašizma 11-53,32-76
Stanka Paunovića 103
Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova
Hajduk Stanka cela ulica
Laćaračka cela ulica
U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.