Najava isključenja struje za ponedeljak, 30. mart
27. mart 2026. godine

Za ponedeljak, 30. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Žitni trg br. 12
Đure Jakšića od br. 7-23 i 6-26

Sremska Mitrovica od 11:15 do 12:00 časova

Dr. Ilije Bajića od br. 1-7 i 2-10
Đure Jakšića od br. 25-41 i 28-46
Šećer sokak br. 21

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Žrtava fašizma 55-81,78-100 i 108a
Gajeva 1-3
St.Paunovića 100

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Stevana Sinđelića 11-53
Draginje Nikšić 51,53,59

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Žrtava fašizma 11-53,32-76
Stanka Paunovića 103

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova

Hajduk Stanka cela ulica
Laćaračka cela ulica

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

