PRIMER GODINE: Nordijska nagrada za dr Draganu Vukašinović

Staropazovčanka dr Dragana Vukašinović osnivačica je i direktorka inovativnog preduzeća koje razvija digitalna rešenja za održivu poljoprivredu i šumarstvo, zasnovna na najnovijim naučnim dostignućima.

-Kada sam, pre 15 godina iz Stare Pazove krenula put Danske, nisam ni slutila da će moja vizija spojiti nauku, inovacije i preduzetništvo u jedinstvenoj evropskoj priči – kaže Dragana.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Staroj Pazovi, a zatim Poljoprivredni fakultet u Zemunu.

-Na fakultetu sam shvatila koliko je priroda složen ekosistem. Poželela sam da idem dalje, da istražujem i da pronađem nove načine na koji nauka može doprineti društvu – seća se i dodaje da je svaku priliku koristila za sticanje novih znanja.

Doktorirala je na matičnom Fakultetu gde je bila, jedno vreme, predavač za oblast entomologije (nauke o insektima). Istovremeno je gostovala na univerzitetima u Sloveniji, Italiji i Austriji. Na poziv univerziteta iz Danske, u Kopenhagenu počinje da proučava oblast integralne zaštite bilja i organske poljoprivrede, naučnu disciplinu ustanovljenu upravo u ovoj zemlji.

-To je bila savršena odluka i početak rada na mom drugom doktoratu – naglašava naša sagovornica.

Na Univerzitetu u Kopenhagenu fokusirana je bila na klimatske promene i zahvaljujući toj temi 2015. godine učestvuje kao inicijator, saradnik i omladinski delegat u Radnim grupama, koje su formulisale 15 globalnih ciljeva održivog razvoja i pripremile njihovo predstavljanje na Samitu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

-Taj trenutak je bio prekretnica za mene. Shvatila sam da naučnici moraju da izađu iz laboratorija i da bi doktori nauka trebalo da vode društvo. Tako je nastao koncept – Nauka u preduzetništvu, što je i smisao mog angažmana, moja misija – ističe mlada naučnica.

Sa kolegama iz Engleske i Španije već nekoliko meseci priprema panevropsku platformu namenjenu novoj generaciji naučnika. Ova platforma bi trebalo da bude zajednički prostor gde istraživači i preduzetnici razvijaju nove modele nauke u službi društva.

Rešenja u oblasti unapređenja zaštite prirodnih resursa i šuma, koja je ponudila kompanija dr Dragane Vukašinović uvršćena su u Nacionalnu strategiju za ekosisteme Danske i u Sisteme ranog upozorenja u Finskoj i Estoniji.

-Pre mesec i po dana završili smo jedan od najambicioznijih projekata – istraživanje u oblasti ekoakustike, nove naučne discipline. Uspeli smo da spojimo zvuk i satelitske snimke, pretvorili smo zvučne podatke u kod i povezali ih sa satelitskim misijama da bismo bolje razumeli biodivezitet u šumama i velikim urbanim parkovima – objašnjava Dragana.

Podrška za predan rad je stigla od prestižnih evropskh programa, a poslednjih godina stižu i priznanja iz sveta tehnologije i preduzetništva. Izdvaja se nagrada Evropske asocijacije za daljinsku detekciju i Nagrada za partnerstvo sa danskim hortikulturanim sektorom.

-Nagrade prijaju i inspirišu ali naš pravi putokaz je vera da stojimo na strani ispravnog i važnog. Naš cilj je jasan – da tehnologija radi u službi prirode, a ne obrnuto – podvlači sagovornica.

Prošle godine Draganina kompanija proglašena je za Inovatora godine u Danskoj i predstavljala je tu zemlju na regionalnom nivou. Ove godine Dragana je nominovana za Preduzetnicu godine, a već je ponela titulu Primer 2025. godine, koju dodeljuje institucija Nordijska nagrada za žene u tehnologiji.

Društveni i naučni angažman ovu Staropazovčanku vodi na sever Evrope. Najviše je u Danskoj, u pripremi su projekti u Finskoj, ali se ona vrlo često i rado vraća u Srbiju. Viđamo je kako se srdačno pozdravlja sa sugrađanima, a ovih dana bi trebalo da učenicima u svojoj Gimnaziji održi nekoliko radionica na temu Upotreba satelita i veštačke inteligencije u očuvanju životne sredine.

B. Topalović

