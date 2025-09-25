Održan maskenbal „U bajci stanujem“ FOTO

U sredu , 24. septembra 2025. godine u 11 časova održan je devetnaesti tradicionalni maskenbal „U bajci stanujem“, u organizaciji Biblioteke „Gligorije Vozarović“. Maskenbalu je prisustvovalo preko 500 mališana školskog i predškolskog uzrasta. Osnovne škole koje su prisustvovale su: ŠOSO „Radivoj Popović“, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Slobodan Bajić Paja“ i OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“. Predškolske ustanove koje su uveličale maskenbal su PU „Pčelica“ i PU „Stonogica“.

Nagrađeni su:

Najmlađi učesnik – Tara Sandić

Najslađi najmlađi – Todor Pavlović

Najmaštovitiji najmlađi – Goran Matić

Najkreativniji najmlađi – Sofija Vujanović

PREDŠKOLCI:

1.mesto Irina Torma, PU,,Pčelica“

2.mesto – Emilija Stefanović, PU,,Pčelica“

2.mesto- Isidora Lazić , PU,,Pčelica“

3. mesto – Nikola Milićević, PU,,Pčelica“

GRUPNE MASKE PREDŠKOLCI:

1.mesto – „Aladin“, PU „Stonogica“

1.mesto – „Priče sa kontinenata“, PU „Stonogica“

ŠKOLARCI:

1.mesto – Čarna Jevrić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

2.mesto – Sofija Vukmir , OŠ „Jovan Popović“

2.mesto – Una Raca, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

3.mesto – Filip Vrcelj i Dunja Mataruga, OŠ „Sveti Sava“

3.mesto – Lazar Blagojević OŠ „Jovan Popović“

GRUPNE MASKE ŠKOLARCI:

Najkreativnija grupna maska – „Jesenji karneval“ OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“

1.mesto – „Pčelice“, ŠOSO „Radivoj Popović“

1.mesto – „Snežna kraljica i ledena garda“, OŠ „Jovan Popović“

2.mesto – „101 dalmatinac “, OŠ „T. V. Lebarnik“

2.mesto – „101 dalmatinac “, OŠ „Jovan Popović“

2.mesto – „Domine“ , OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

3.mesto – „Ježeva kućica“ , OŠ „Boško Palkovljević Pinki“

3.mesto – „ Tri praseta“ , OŠ „Sveti Sava“

3.mesto – „ Kiša“ , OŠ „Slobodan Bajić Paja“

Maskenbal je pratio i ocenjivao žiri u sastavu: Mirjana Delić, Senka Joos, Sandra Štetina i Ivana Šević Marketanović. Program je vodio Ognjen Petrović.

Nastupili su: Plesni studio,,Aleks Flešdens“, Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“, Dečji centar „Čisto srce“ i OŠ „Jovan Popović“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.