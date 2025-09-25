Održan maskenbal „U bajci stanujem“ FOTO

U sredu , 24. septembra 2025. godine u 11 časova održan je devetnaesti tradicionalni maskenbal „U bajci stanujem“, u organizaciji Biblioteke „Gligorije Vozarović“. Maskenbalu je prisustvovalo preko 500 mališana školskog i predškolskog uzrasta. Osnovne škole koje su prisustvovale su: ŠOSO „Radivoj Popović“, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Slobodan Bajić Paja“ i OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“. Predškolske ustanove koje su uveličale maskenbal su PU „Pčelica“ i PU „Stonogica“.
Nagrađeni su:
Najmlađi učesnik – Tara Sandić
Najslađi najmlađi – Todor Pavlović
Najmaštovitiji najmlađi – Goran Matić
Najkreativniji najmlađi – Sofija Vujanović
PREDŠKOLCI:
1.mesto Irina Torma, PU,,Pčelica“
2.mesto – Emilija Stefanović, PU,,Pčelica“
2.mesto- Isidora Lazić , PU,,Pčelica“
3. mesto – Nikola Milićević, PU,,Pčelica“
GRUPNE MASKE PREDŠKOLCI:
1.mesto – „Aladin“, PU „Stonogica“
1.mesto – „Priče sa kontinenata“, PU „Stonogica“
ŠKOLARCI:
1.mesto – Čarna Jevrić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
2.mesto – Sofija Vukmir , OŠ „Jovan Popović“
2.mesto – Una Raca, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
3.mesto – Filip Vrcelj i Dunja Mataruga, OŠ „Sveti Sava“
3.mesto – Lazar Blagojević OŠ „Jovan Popović“
GRUPNE MASKE ŠKOLARCI:
Najkreativnija grupna maska – „Jesenji karneval“ OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“
1.mesto – „Pčelice“, ŠOSO „Radivoj Popović“
1.mesto – „Snežna kraljica i ledena garda“, OŠ „Jovan Popović“
2.mesto – „101 dalmatinac “, OŠ „T. V. Lebarnik“
2.mesto – „101 dalmatinac “, OŠ „Jovan Popović“
2.mesto – „Domine“ , OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
3.mesto – „Ježeva kućica“ , OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
3.mesto – „ Tri praseta“ , OŠ „Sveti Sava“
3.mesto – „ Kiša“ , OŠ „Slobodan Bajić Paja“
Maskenbal je pratio i ocenjivao žiri u sastavu: Mirjana Delić, Senka Joos, Sandra Štetina i Ivana Šević Marketanović. Program je vodio Ognjen Petrović.
Nastupili su: Plesni studio,,Aleks Flešdens“, Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“, Dečji centar „Čisto srce“ i OŠ „Jovan Popović“.